Torreira ha le idee chiare: «A gennaio non mi muovo»

Genova - «Da quest’anno ho la fortuna di giocare con Gaston Ramirez, che è nato nella mia stessa città e in Uruguay è considerato una bandiera. Siamo in una squadra molto importante in Europa e il pubblico è fantastico, ci sostiene sempre»: lo ha dichiarato il centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira, a Radio uruguaiana 10 10 AM che ha confermato la volontà di non muoversi a gennaio



Futuro - «Ferrero mi fa spesso i complimenti per i miei miglioramenti sul campo, sono veramente felice di dove sono e ho un contratto molto lungo che mi lega al futuro della Sampdoria. Ciò che conta, però, è il presente e sono molto concentrato. Mi ispiro a Pjanic, Verratti e Biglia, mi piacciono parecchio», ha concluso Torreira.