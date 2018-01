Genova - Al termine dell'incontro con il sindaco Marco Bucci, il presidente del Genoa Enrico Preziosi rivela il motivo della visita: «Era un appuntamento in agenda. Di cosa abbiamo parlato? Dello stadio. Insieme alla Samp? Questo lo vedremo» confessa Preziosi.



Che poi trova parole di conforto per Giuseppe Rossi, un nuovo stop lo costringerà a star fermo per circa 20 giorni: «Non me lo aspettavo francamente» ammette il numero uno rossoblù. «La sfortuna continua per questo ragazzo e mi dispiace tantissimo. Perché oltre che ad essere un campione, è un ragazzo per bene. L'infortunio è un problema muscolare che non ha nulla a che vedere con i precedenti. Speriamo di potercelo godere nei prossimi mesi».



Una parentesi poi sul lavoro sinora svolto da Ballardini: «Se facciamo la comparazione a prima, sono certamente soddisfatto. Poi per quanto riguarda ieri era difficile fare di più. Forse un primo tempo non eccezionale, un po' scadente sotto l'aspetto dell'interpretazione della partita. Secondo tempo abbiamo cercato di far qualcosa, ma abbiamo creato poche occasioni. Non mi è piaciuto l'arbitraggio. Mancano alcune ammonizioni a sfavore loro, e poi non ho capito quella inflitta a Perin».



Ancora una settimana di calciomercato, il Genoa pregusta Criscito in procinto di lasciare lo Zenit di San Pietroburgo a giugno: «È un calciatore che a noi fa sempre piacere. Abbiamo avuto modo di salutarlo recentemente e abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Non è escluso che in futuro sia nuovamente con noi. E se arrivasse ora? Lo spero. Sarebbe un grande piacere averlo qui».



Una chiosa finale poi sui due nuovi acquisti: Pedro Pereira e Iuri Medeiros. «Pereira lo conoscevamo già dai tempi in cui militava nell'altra squadra. Medeiros invece bisogna aspettarlo. A me sembra un po' Iago Falque, questa è l'impressione che mi sono fatto vedendolo giocare. Ha un buon sinistro, vedrete che ci darà delle grandi soddisfazioni. Però bisognerà metterlo nelle condizioni. Oggi ci stiamo giocando la salvezza, quindi certi protagonismi in attacco non saranno facili».