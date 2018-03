Un mese alla «Mezza di Genova »: il 15 aprile tre corse podistiche nel cuore della città

Genova - L’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Peralto Genova organizza il 15 Aprile 2018 la 14° Edizione della “Mezza Maratona Internazionale di Genova” gara di corsa su strada sulla distanza di Km. 21,097. Ed è già record. Oltre il 15% di incremento rispetto la stessa data dell’anno scorso nelle iscrizioni.



«Ancora una volta dimostriamo l’importanza internazionale dell’evento. Ad un mese dalla manifestazione abbiamo già ottenuto grandi risultati - dichiara Mauro Semonella Presidente dell'ASD Podistica Peralto – ricordiamo a tutti che la Mezza può avere un massimo di 3 mila iscritti per cui conviene affrettarsi per non rimanere esclusi. Di grande fascino il percorso con partenza ed arrivo al Porto Antico cuore pulsante della città, attraversamento del più grande centro storico europeo, per non parlare dell'emozione di correre sulla sopraelevata: quasi come essere su un trenino panoramico per godere di tutte le bellezze della città».



La Mezza di Genova Costa Crociere (21,097 Km) partenza dal Porto Antico di Genova alle ore 9,30. Il percorso si snoda nel centro storico di Genova, che raccoglie alcuni tesori artistici. Superato il centro storico si arriva in piazza De Ferrari, il centro della città moderna, con il Palazzo Ducale e il Teatro Carlo Felice, e si scende lungo l’ottocentesca via XX Settembre verso il mare. Raggiunta la litoranea si corre verso levante sino al borgo marinaro di Boccadasse per poi rientrare verso la città, superando la fiera di Genova e imboccando la sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti.



La Corri Genova Ventura percorso di 13 km, una gara podistica non agonistica con partenza (ore 9,45) ed arrivo dal Porto Antico per scoprire gli angoli più belli di Genova in un percorso che si snoda nel centro storico, sulla litoranea fino a Boccadasse per poi rientrare nel cuore della città.



La Family Latte Oro & Dog Run Genova Vet la camminata aperta a tutti, adulti, bambini e agli amanti del proprio cane! Lunga circa 3.5 km percorre il famoso centro storico di Genova risalendo per i caratteristici carrugi liguri per poi ridiscendere al mare. Partenza ore 10,00.