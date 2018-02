Uno-due blucerchiato, il Verona si arrende ai colpi di Barreto e Quagliarella

Genova - Comincia con cinque minuti di religioso silenzio Sampdoria-Hellas Verona. Questa la scelta del tifo doriano, dopo la decisione di vietare la trasferta genovese ai "fratelli" veronesi.



Ecco le formazioni:



Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Caprari; Zapata, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Tozzo, Sala, Regini, Dodò, Strinic, Andersen, Capezzi, Verre, Alvarez, Kownacki



Verona: Nicolas; Romulo, Caracciolo, Vukovic, Fares; Aarens, Valoti, Buchel, Matos; Petkovic, Kean. All. Pecchia. A disp: Silvestri, Coppola, Verde, Fossati, Zuculini, Lee, Calvano, Boldor, Bearzotti, Souprayen, Heurtaux, Felicioli.



Arbitro: Pairetto



1' Partiti



2' Conclusione di Caprari, Nicolas manda in corner.



7' Caprari, in gran spolvero, serve in area per Linetty che fallisce un rigore in movimento. Straordinaria la risposta di Nicolas.



11' Occasione per Quagliarella!! Nicolas si allunga e sventa la minaccia creata dal diagonale del numero 27 blucerchiato.



16' Samp a un passo da vantaggio!! Caprari semina il panico sulla sinistra e serve cioccolatino solamente da scartare a Quagliarella, il colpo di testa dell'attaccante blucerchiato viene respinto da Vukovic, a Nicolas battuto



18' Samp pericolosissima! Nicolas sbaglia il rinvio e serve involontariamente Quagliarella, che appoggia per l'accorrente Zapata. Il colombiano a porta spalancata spara sul numero uno gialloblù. Incredibile chance per la Samp



28' Calano i ritmi al Ferraris, con la Samp che continua a fare la partita



35' Batti e ribatti in area di rigore scaligera, la Samp non trova lo zampino giusto



45' Termina senza alcun minuto di recupero il primo tempo tra Sampdoria e Verona.



INTERVALLO



1' Nessun cambio per Giampaolo e Pecchia. Ricomincia la sfida tra Sampdoria e Verona.



4' SUBITO SAMP AVANTI! Cross di Caprari per l'inserimento di Barreto, che spizzica di testa in fondo al sacco. Nulla da fare per Nicolas



11' Che errore Zapata! Barreto suggerisce centralmente per il colombiano che va a tu per tu con Nicolas, il numero 91 però (anziché servire Quagliarella per il facile tap-in) tenta un improbabile pallonetto che sorvola la traversa



14' Primo cambio per Giampaolo e Pecchia. Nel Verona entra Verde al posto di Aarons; tra le fila blucerchiate Kownacki subentra a Zapata, apparso spento quest'oggi



18' Verde subito pericoloso con un tiro-cross che sfila pericoloso davanti alla porta difesa da Viviano



20' Samp pericolosa in contropiede: Murru in accelerazione sulla sinistra tenta il traversone per la corsa di Qugliarella e Caprari a centro area, tempestiva la chiusura di Caracciolo



21' Esce Petkovic nel Verona, entra Calvano



26' Esce Caprari tra gli applausi del Ferraris, entra Alvarez



28' Verona pericoloso! Matos in spaccata sul traversone di Buchel colpisce il palo. Bandierina alzata da parte dell'assistente di Pairetto. Il numero 30 gialloblù era in posizione di fuorigioco



38' Ultimo cambio per gli scaligeri: fuori Buchel, dentro Felicioli



40' Kownacki, atterrato in area, si guadagna il penalty.



41' QUAGLIARELLA NON SBAGLIA! IL bomber campano spiazza Nicolas e firma il diciassettesimo gol in campionato



42' Ultimo cambio per Giampaolo: fuori Barreto, dentro Verre



45' Kownacki cerca il tris, ma la sfera si spegne a lato, alla sinistra di Nicolas



50' Dopo cinque minuti di recupero, termina il match del Ferraris.