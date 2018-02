Valbormida e ImperiaSci2004 protagonisti ad Artesina

Genova - Nel week end, ad Artesina, doppia prova della Coppa Liguria nelle specialità dello slalom gigante. Sabato, a cura dello Sci Club Santo Stefano d’Aveto, viene assegnato il Trofeo Enzo Squeri e Paolino Pinat: vittoria per il Coordinamento Valbormida davanti a Prato Nevoso Gam Genova e Sci Club Savona.



Nella categoria Giovani/Seniores affermazione per la savonese Martina Parodi su Giulia Russo (Pratonevoso Gam Genova) e Maria Senes (Imperia Sci Duemila 4). Primo ligure nella categoria Giovani/Seniores è Andrea Cervetto (Pratonevoso Gam Genova). Tra le Ragazze tripletta Pratonevoso Gam Genova con Rebecca Bariani davanti a Ginevra Revelli e Ginevra Vola. Luca Arzani conquista il successo tra i Ragazzi con i colori del 3G davanti a Matteo Zanusso (Pratonevoso Gam Genova) e al savonese Riccardo Fossati.



Capitolo Allieve. Tripletta Pratonevoso Gam Genova con Francesca Donini davanti a Chiara Bosio e Gaia Rutigliano. Tra gli Allievi successo per Federico Albarello (Tre G) davanti a Matteo Ferraiuolo (Valbormida) e Filippo La Fauci (Imperia Sci Duemila4). Nel Baby affermazioni per Valentina Ferraiuolo (Valbormida) e Francesco Carnevali (Valbormida), nel superbaby Federico Tomasi (Valbormida). Sono Beatrice Remussi (Valbormida) e il savonese Umberto Librici a imporsi tra i Cuccioli, rispettivamente su Alessio Rondoni (Valbormida) e Martina Giordano (Valbormida), Alessandro Mosto (Valbormida) e Federica Fossati (Savona).



Domenica, ancora Gigante e sfide a cura del Coordinamento Valbormida nell’ambito del Trofeo Comune di Cengio-Memorial Billia.



Francesca Siccardi (Imperia Sci Duemila4) è leader tra le Giovani/Seniores davanti alla compagna Maria Senes e alla savonese Martina Parodi. Matteo Arzani si impone nella sfida maschile. Sorride Silvia Laurano (Imperia Sci Duemila4), leader tra le Ragazze davanti a Marina Filippi (Snow Team Sanremo) e Rebecca Bariani (Pratonevoso Gam Genova), mentre è doppietta tra i Ragazzi con gli imperiesi Umberto Conti e Matteo Russi (terzo Luca Arzani del 3G). Vittoria per l’allieva Elisa Pagani nella categoria Allieve su Chiara Domenici (Agostino Bronzi) e Francesca Donini (Pratonevoso Gam Genova). Tripletta Imperia Sci Duemila4 tra gli Allievi: Pietro Salsotto mette in fila i compagni Alberto Badino e Matteo Ghione. Nel superbaby vincono Giulia Giordano (Snow Sanremo) e Matteo Leone (Imperia Sci Duemila4), nel baby migliori liguri Emma Riva (Imperia Sci Duemila4) e Marco Badino (Imperia Sci Duemila4). Laila Petrini (Grizzly Snow Team) e Alessio Fracchia (Valbormida) firmano la categoria Cuccioli.



Tra i Master la prima ligure nella categoria D è Michela Ferraris (Grizzly Snow Team), nella categoria B è Renato Dotta, nella categoria A è Luca Jorio (3G), poi vince Valter Gullino (C – Cuneo Ski Team).