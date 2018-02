Vela, 42° Invernale del Tigullio: domenica l’incoronazione dei vincitori

Genova - Si chiuderà sabato e domenica prossimi il 42° Invernale del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d'altura organizzata dal Comitato Circoli Velici del Tigullio composto da Pro Scogli Chiavari, CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Sestri Levante e YC Sestri Levante. Saranno anche nel prossimo week end 45 gli equipaggi, in lotta per conquistare il successo, il podio o il miglior piazzamento possibile. E’ stimata la possibilità di svolgere ancora tre prove, dopo le sette messe in fila tra novembre e gennaio, in ragione della presenza, secondo le previsioni meteorologiche, di una sostenuta tramontana. “Con la fine della seconda manche, incoroneremo i nuovi campioni dell’Invernale del Tigullio – spiega l’organizzatore Franco Noceti – Anche in questa stagione 2017/2018, abbiamo cercato di andare incontro alle aspettative dei concorrenti, privilegiando sempre gli aspetti tecnici, e a giudicare dalle loro impressioni mi pare che anche in quest’occasione possiamo dire di aver centrato il nostro obiettivo”.



Nella classe ORC 1-3 l’attuale leader è Chestress3 (Giancarlo Ghislanzoni), in lotta con Capitani Coraggiosi (Felcini, Santoro) e Bel Rebelot (Sergio Brizzi). Nell’ORC 4 Tekno (Piero Arduino) deve respingere gli assalti di Aia de Ma (Luca Olivari) e Aria di Burrasca (Franco Salmoiraghi). Chica 3 (Yacht Club Chiavari) si difenderà dal possibile ritorno di H20 (Claudio Bonadonna) nell’ORC 5. E’ Imxtinente a guidare la classifica nell’IRC 1-3 davanti a Just a Joke (Dino Tosi) e My Passion (Umberto Benvenuto). Tra Corto Maltese (Massimo Bonfante) e Celestina 3 (Campodonico, Frixione, Vernengo) prosegue il confronto nell’IRC 4. Jeniale (Massimo Rama) e J Bes (Roberto Garibotto) si contendono il successo nell’equilibratissima categoria dei J80. Rama conduce in virtù dei due primi posti stabiliti sabato e domenica. Capitolo Libera: nel gruppo 0 conduce Aria (Azzimonti, Preda) davanti a Jonathan Livingston (Giorgio Diana) e Padawan (Donald Hart). In testa anche Starring (Pietro Tubino) nel gruppo A, Falco (Adelaide Giromella) nel gruppo B. Sabato la partenza, nelle acque di Lavagna, è prevista per le 12 mentre domenica il via è alle 9 con premiazione prevista per le 15 presso i locali del CN Lavagna. Sabato sera, alle 20, la conviviale presso l’Ostaia Ca' da Gurpe di Chiavari



Tra i partner, vicini a questa manifestazione, sempre Porto di Lavagna che garantisce gli ormeggi a tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l'intera durata dell'evento e Quantum assieme a Grondona.