Vela, nel marzo 2018 la Coppa dei Campioni a Genova

Genova - Novità importanti nel panorama della I-Zona. Il 2018 sarà caratterizzato dalla prima edizione della Coppa dei Campioni, competizione che a Genova, dal 23 al 25 marzo, vedrà confrontarsi i migliori equipaggi nelle classi IRC e ORC di tutti gli Invernali. Attualmente sono in corso le rassegne d’alture, tra gennaio e febbraio verranno incoronati i vincitori che, a inizio primavera, avranno l’occasione di sfidarsi nell’ambito di una manifestazione che decreterà il campione ligure invernale. Da Lavagna a Sanremo: una vetrina importante per i migliori equipaggi invernali e un’ulteriore dimostrazione di come la Vela sappia realizzare uno straordinario legame con il turismo destagionalizzato e, quindi, con la valorizzazione del territorio. “Siamo davvero felici di poter salutare il via alla prima Coppa dei Campioni – spiega il presidente I-Zona Gianni Belgrano – Sarà un’ulteriore occasione di confronto e metterà in rete le tante felici e storiche esperienze invernali, dando un ulteriore stimolo ai velisti per poter fregiarsi di un nuovo titolo”.



Intanto è in fase di partenza l’International Genoa Winter Contest e assumerà così una maggior dimensione internazionale. L’organizzazione, con il patrocinio della I-Zona, vedrà lo Yacht Club Italiano capofila del Comitato Circoli Velici Genovesi composto da Unione Sportiva Quarto, Lega Navale Italiana Quinto, Circolo Nautico Sturla, Circolo Vele Vernazzolesi, Dinghy Snipe Club, Club Vela Camogli, Unione Sportiva Ecologica Ciappeletta, Circolo Velico Interforze, Club Amici Vela e Motore Recco, Associazione Sportiva Dilettantistica Prà Sapello e Club Nautico Bogliasco. Il programma di regate, articolate nelle acque del lido di Albaro, prevede, nei week end sabato 27 e domenica 28 gennaio, sabato 3 e domenica 4 febbraio, 470, 420, Laser Standard, Laser Radial e Laser 4.7. Nel fine settimana successivo, sabato 10 e domenica 11 febbraio, toccherà a Optimist Juniores e Cadetti. Le imbarcazioni partecipanti saranno ospitate gratuitamente nei piazzali messi cortesemente a disposizione dallo Yacht Club Italiano e nel piazzale della Darsena dei Saloni Nautici presso la Fiera di Genova. Sarà inoltre possibile pernottare presso la Scuola di Mare “Beppe Croce”.