Genova - «Il gol? Volevo crossare a Quagliarella che si trovava dalla parte opposta dell'area di rigore, poi invece il pallone ha preso un’altra direzione e ho segnato. Al di là della rete era importante tornare al successo dopo il ko contro il Milan»: lo ha dichiarato l’attaccante della Sampdoria Duvan Zapata, autore del secondo gol nella vittoria contro l’Udinese.



Cammino - «Vogliamo proseguire nel nostro cammino fino al termine del campionato cercando di fare bene non soltanto in casa ma anche in trasferta. La rete la voglio dedicare a tutte le persone che mi sono vicine. Se scendiamo in campo determinati come contro l’Udinese possiamo mettere in crisi ogni squadra. Inoltre siamo felice anche per Silvestre, perché finalmente si è sbloccato».