Genova - Una zampata di Zapata e la Sampdoria espugna l’Olimpico: la partita finisce 1-0 per i blucerchiati che trovano così il terzo successo lontano dal Ferraris.



Primo Tempo - Giampaolo lascia a riposo Quagliarella e Strinic e si affida a Caprari e Murru. Il primo tempo è ricco di emozioni con la Sampdoria che ha almeno 7 palle gol ma Alisson si dimostra insuperabile ed evita ai suoi di capitolare. La gara potrebbe cambiare al 39’ quando per un fallo di mano di Bereszynski su tiro di Under, Banti concede il calcio di rigore. Sul dischetto va Florenzi ma Viviano è strepitoso e manda in corner. Pochi minuti dopo ci prova El Shaarawy ma l’estremo difensore blucerchiato respinge di piede. Nel finale Caprari, imbeccato da Zapata, ha una doppia occasione per segnare ma Alisson c’è. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa la Roma alza i ritmi e preme alla ricerca del gol ma sulla sua strada trova un grande Viviano che prima si supera su Under e successivamente su Pellegrini e Dzeko. Nel momento di maggior pressione la Sampdoria trova lo spazio per andare in vantaggio: Murru dalla sinistra mette in area di rigore e Zapata buca la difesa della Roma. Poi nel finale i giallorossi tentano il forcing ma la formazione allenata da Giampaolo tiene e porta a casa tre punti d’oro. Sabato 3 febbraio alle 18 la gara casalinga contro il Torino.