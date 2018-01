Levante - Ladri acrobati in azione ad Albaro: il primo furto è stato messo a segno ieri sera in via Byron. Qui i topi di appartamento hanno forzato una finestra e una volta dentro l'abitazione hanno aperto la cassaforte rubando un Rolex da 5 mila Euro e altri gioielli per un valore che dovrà essere quantificato.



Merce - Successivamente i malviventi hanno messo a segno un colpo in via Orsini portando via gioielli per un valore di circa 8 mila Euro. Sono in corso le indagini da parte della Polizia per risalire agli autori.