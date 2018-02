Il Municipio chiede ai cittadini di riqualificare il quartiere gratuitamente

Levante - «Collaboriamo insieme per rendere incantevole il nostro territorio». E' questo il titolo del comunicato del Municipio Levante che formalmente chiede ai cittadini di riqualificare il quartiere in vista di Euroflora.



«Il Municipio Levante offre la possibilità a privati cittadini, scuole, aziende, vivai, istituti di credito, esercizi commerciali, Civ di contribuire insieme alla riqualificazione e al miglioramento del territorio municipale ed in particolare delle seguenti aree: piazza Duca degli Abruzzi, cabine Telecom via Oberdan, controviale via Gianelli, piazzale Rusca, Bagnara, depuratore Quinto, Priaruggia, monumento di Quarto, capo San Rocco, aiuola corso Europa lato mare Ac Hotel, depuratore di Sturla.



Possono essere individuate altre aree preventivamente concordate con il Municipio. La durata della collaborazione è di sei mesi, per il periodo 1 aprile-30 settembre 2018 eventualmente prorogabili. Il Municipio Levante non erogherà contributi economici per sostenere le spese per il materiale e per la manutenzione dello spazio per il periodo sopracitato».