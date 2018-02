La giunta si riunisce a Nervi per fare il punto su Euroflora e per annunciare una grossa novità

Levante - Nella seconda tappa della Giunta itinerante, sindaco e assessori si sono recati nel levante cittadino. Una folta rappresentanza della cittadinanza, sulle tribune del Teatro degli Emiliani di Nervi, ha accompagnato la visita della giunta. Tanti i temi affrontati da Bucci e i suoi, con la tematica di Euroflora a far da padrona della chiacchierata.



La grande novità odierna riguarda il pass che verrà rilasciato ai residenti nerviesi, per transitare nel tratto che verrà pedonalizzato. «A giorni verrà consegnato un pass ai residenti che ne faranno richiesta e saranno identificati tramite la targa» afferma Francescantonio Carleo, presidente del Municipio Levante.



«Nervi sarà pedonalizzata tra l'incrocio di via del Commercio e Largo Bassanite» spiega Federico Bogliolo assessore alla Mobilità del Municipio Levante. «Solo i residenti e gli albergatori potranno transitare con i mezzi per accedere alle proprie abitazioni (tratto che non esclude le vie limitrofe). Per quel che riguarda invece il tratto successivo - continua Bogliolo - le persone avranno modo di arrivare a casa facendo a senso invertito via Sant'Ilario e scendendo per via Casotti, proprio come succede nei giovedì sera nerviesi d'estate».



Il tratto compreso tra via del Commercio e Largo Bassanite verrà chiuso dalle 9.30 alle 19.30 e sarà privato per tutta la durata di Euroflora delle soste. Un piccolo sacrificio che i nerviesi dovranno fare, sebbene sia al vaglio dell'amministrazione una soluzione strategica per far parcheggiare i nerviesi altrove.