Parte un progetto per la promozione turistica di Nervi

Levante - Prendono il via sabato 10 febbraio alle 14,30 con la visita dal titolo “Tra arte e natura”, le attività previste dal progetto europeo Alter-Eco. Obiettivo del progetto, curato dall’assessorato al Turismo e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Genova, è la promozione dell’offerta turistica di qualità e la valorizzazione delle tradizioni locali nel territorio di Nervi.



Genovesi e turisti potranno scoprire il borgo di Nervi, attraverso percorsi che si snodano tra il porticciolo, la passeggiata, i Parchi storici e il distretto dei Musei di arte moderna. Visite “olfattive” e laboratori esperienziali, sono solo alcune delle attività proposte per un’immersione nell’armonia di Nervi al ritmo giusto per gustare i piaceri della Riviera in città.



Il primo appuntamento, sabato 10 febbraio alle 14.30, è con Nervi, tra natura e arte, percorso guidato dal Porticciolo, attraverso la passeggiata a strapiombo sul mare, fino ai Parchi e ai Musei, con una guida naturalistica e uno storico dell’arte per i musei Raccolte Frugone, GAM e Wolfsoniana. Il percorso, della durata di due ore e mezza, avrà cadenza settimanale tutti i sabati pomeriggio (escluso il periodo di Euroflora), con partenza alle 14.30 dal Porticciolo di Nervi, allo sbocco di via Gazzolo (da giugno a settembre alle 16.30). Costo: 13 euro a persona, gratis per i bambini fino ai 12 anni.



L’organizzazione della nuova offerta turistica su Nervi è frutto di una stretta collaborazione tra gli stakeholders del living lab e gli uffici della Direzione Turismo del Comune di Genova.