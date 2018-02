Levante - Una donna è finita questa mattina con la sua auto sulla spiaggia di Vernazzola, a Sturla, nel levante di Genova e ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per recuperarla.



Manovra - Agli agenti della Polizia locale l’automobilista «ha raccontato con un filo di imbarazzo di essere finita sulla sabbia per errore con una ruota mentre cercava uno spazio per effettuare la manovra di inversione di marcia in via Tabarca».



Recupero - Per riuscire a recuperare la vettura sul posto sono giunti i pompieri del distaccamento di Genova Est che hanno agganciato la macchina ad un fuoristrada e con verricello l'hanno rimessa in strada.