Levante - E’ ricoverato in gravi condizioni al San Martino un uomo di 70 anni che ieri sera, intorno alle 18, si è rovesciato con la sua automobile a Sturla, in via Redipuglia.



Soccorso - L’anziano è stato liberato dalla sua macchina grazie all’intervento dei vigili del fuoco: successivamente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Martino. A causa dell’incidente la circolazione stradale per circa due ore è andata in tilt, perché l’auto si è ribaltata in una zona in cui la strada era molto stretta.