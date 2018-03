«Pinocchio, una fiaba sonora», domenica a Bogliasco

Levante - Domenica 18 marzo alle 16,30 presso la Sala P. Bozzo di Bogliasco in occasione della Festa del Papà:“Pinocchio, una fiaba sonora” con Andrea Benfante; regia di Daniela Ardini e scene di Giorgio Panni.



L’ambientazione circense è ricreata dalla fantastica scenografia di Giorgio Panni, a cominciare da uno splendido burattino in legno originale che viene poi mosso sulla scena dallo stesso Benfante, e da tre grandi casse che, una volta aperte, danno vita di volta in volta al Teatro dei Burattini e agli spazi in cui agiscono la Fata Turchina, il Gatto e la Volpe e tutti gli altri personaggi della celebre fiaba collodiana, sotto forma di pupazzi animati, ancora una volta, da Benfante. È uno spettacolo pieno di fantasia e coinvolgimento, per i bambini e non solo per loro: una “fiaba sonora” perché, oltre alle canzoni tratte dal film Pinocchio di Comencini, coinvolge nella umoristica anche i bambini stessi, che quindi partecipano a loro modo alla rappresentazione.