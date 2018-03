Euroflora 2018, Nervi si prepara alla sfida dell´anno con un´incognita

Levante - Nervi è in grande fermento per Euroflora 2018 e non vuole farsi trovare impreparata all'appuntamento dell'anno. «Credo che quella di spostare questo evento ai Parchi di Nervi sia stata un'idea geniale del nostro sindaco» afferma Mario Baroni.



«Nervi offre già di sé uno spettacolo e questa sarà un'occasione per rilanciare questa perla della nostra città». Parole al miele quelle del consigliere con delega al Patrimonio del Comune di Genova, frenate da una preoccupazione che attanaglia gli addetti ai lavori: «Speriamo siano delle belle giornate dal punto di vista meteorologico». Già, perché il meteo è forse l'incognita che più preoccupa: «Speriamo che il mare ci assista, così potremmo far attraccare i visitatori al Porticciolo attraverso la navetta che partirà da piazzale Kennedy».



Non sono previsti picchi di visite. Il numero massimo è infatti stanziato a 20 mila ingressi giornalieri e i visitatori potranno acquistare il ticket solo online (altra grande novità). «Ventimila persone al giorno verranno a Nervi. Il ché significa che un buon numero di turisti dormirà qua, mangerà qua e conoscerà Genova. È questa la vera sfida» conclude Baroni.



I trasporti per arrivare a Euroflora saranno sostenibili: si potrà arrivare solo con i mezzi pubblici e con i servizi navetta (inclusi nel biglietto). Inoltre, sarà gratuita la tratta ferroviaria Genova Brignole-Nervi, oltreché le navette che partiranno da Piazzale Kennedy e i posteggi di Corso Europa per i pullman turistici.



Informazioni utili -



Orari di apertura al pubblico: Euroflora sarà aperta tutti i giorni da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio dalle 9 alle 19.30.



Biglietti di ingresso: il numero giornaliero dei biglietti disponibili sarà limitato a 20mila unità, possono essere acquistati esclusivamente sul sito www.euroflora2018.it e saranno disponibili nella rete dei punti vendita Best Union Vivaticket . In città saranno attivati altri punti vendita: presso la biglietteria di Palazzo Ducale e, a partire dalla campionaria di Primavera, in Fiera. Il biglietto comprende l'utilizzo delle navette.



Ingresso intero: 23€ (tutti i visitatori con età maggiore di 16 anni)



Ingresso ridotto: 16€ (ragazzi dai 9 ai 16 anni, visitatori disabili con comprovata disabilità pari o superiore al 67%)



Ingresso gratuito: bambini fino ad 8 anni e visitatori disabili con comprovata disabilità pari al 100% (anche per accompagnatori di disabili purché dalla verifica dei documenti comprovanti la disabilità del soggetto emerga il diritto all'accompagnatore)



Ingresso gruppi : 21€ (per comitive di almeno 25 persone. Ogni 25 partecipanti è concessa una gratuità)