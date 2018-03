La Marinella, i lavori ancora non iniziano: le istituzioni rispondono ai nerviesi

Levante - Come vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi, sembra oramai chiaro il futuro che attende la Marinella. I lavori dovevano partire nel mese di marzo e i cittadini, preoccupati, iniziano a chiedere notizia sui canali social alle istituzioni.



«Siamo ancora nella parte amministrativa. Una parte burocratica, frammentata e complicata che finché non viene chiusa non consente di procedere alla ristrutturazione di quest'opera» spiega Federico Bertorello. Il consigliere con delega ad Avvocatura e Affari Legali del Comune di Genova motiva il ritardo: «La sfortuna di quest'immobile è che insiste su un territorio che non è di proprietà del Comune. Infatti è un demaniale marittimo, che oltretutto confina con un muraglione di proprietà di Ferrovie dello Stato. Quindi in conferenza di servizi non siede il Comune di Genova e i proprietari che si sono aggiudicati il bando, ma una marea di altri soggetti pubblici. Metterli d'accordo per poi arrivare alla conclusione del progetto è complicato. In ogni caso per Euroflora c'è un impegno di arrivare alla copertura di quello che al momento è un obbrobrio, perché è un immobile che deve essere interamente ristrutturato».



L'albergo della Marinella negli anni 50' e 60' era reputato uno dei principali punti di riferimento del turismo nerviese. «Si sta procedendo all'apertura del cantiere» aggiunge Mario Baroni. «Ci sono cose che non sono ancora state definite. I permessi vari sono quasi a posto, dovessero iniziare i lavori adesso per la stagione 2019 gli imprenditori sono convinti di partire».



Sulla possibilità di vedere i lavori terminati nel 2019, il presidente del Municipio Levante Francescantonio Carleo storce il naso: «Obiettivamente la vedo dura. È un'opera di ristrutturazione che richiede tempo e i lavori devono ancora partire».