Lega: «Il PD distante dalla realtà dopo le continue sconfitte elettorali»

Levante - «Dopo avere amministrato il territorio nello scorso ciclo amministrativo, con quale criterio i consiglieri del Pd si lamentano del degrado e delle manutenzioni lasciate incompiute da loro stessi? Credono di abbindolare ancora una volta gli elettori? Attaccare la nuova maggioranza è un ulteriore segno della pochezza dei loro argomenti, forse non accettano che il centrodestra abbia in pochi mesi fatto più di quanto loro non siano riusciti a fare, o non abbiano voluto fare, quando amministravano il territorio. Faccio a titolo di esempio la pulizia totale del torrente Sturla. Che le continue sconfitte elettorali li abbiano resi così distanti dalla realtà da non ricordare in quale degrado hanno lasciato interi quartieri?»: lo ha dichiarato Samuele Aiesi, consigliere della Lega delegato alla Vallesturla del Municipio Levante.



Fanno discutere inoltre le dichiarazioni dell'opposizione comunale su Euroflora, che discutono la scelta di organizzare l'edizione ai parchi di Nervi. «Credevano davvero con con il centrodestra a gestire comune e municipio si sarebbe rimasti ancorati al nulla fare come loro erano abituati, senza cercare di organizzare qualcosa fuori dall'ordinario che possa rilanciare il territorio levantino lasciato da loro stessi abbandonato?», ha dichiarato Federico Bertorello, consigliere della Lega delegato agli "Affari Legali" del Comune.