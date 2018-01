Riqualificazione di Via Nizza, «Come giunta stiamo rispondendo alle istanze dei cittadini»

Levante - «Il Municipio Medio Levante tornerà a occuparsi di Via Nizza. La giunta municipale vuole rispondere concretamente alle istanze dei cittadini, soprattutto in merito allo stato indecoroso del marciapiede a valle della suddetta»: lo ha dichiarato Giorgio Viale (Lega), vicepresidente del Municipio e assessore alle manutenzioni del quartiere Foce.



«Questa situazione è stata oggetto di raccolta firme - ha continuato Viale - Dopo gli interventi dello scorso anno nella parte bassa della strada è doveroso proseguire il rifacimento del marciapiede in modo da liberare il passaggio per anziani, disabili e carrozzine: per questi utenti è attualmente impossibile il transito in quella parte e questo è inaccettabile. La problematica dell'agibilità e della manutenzione dei marciapiedi è molto sentita in tutto il nostro Municipio, per questo stiamo mappando il territorio e introducendo nuovi criteri d'intervento, sicurezza per gli anziani e maggiore fruibilità per i disabili».