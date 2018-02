Il Porticciolo è solo un ricordo, Bucci: «A Nervi una piscina da 33 metri»

Il sindaco svela: «Abbiamo trovato il luogo adatto»

Levante - Nella giornata di ieri si è tenuta presso il Teatro degli Emiliani la seconda tappa della "Giunta itinerante". Tra le tante richieste dei cittadini nerviesi ha trovato spazio il tema della collocazione della prossima piscina di Nervi.



A rispondere agli interrogativi dei cittadini, il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha così chiarito l'enigma: «L'area ex Aurea è stata presa in considerazione. Ma il problema è molto semplice: quello spazio ci consente di inserire una piscina di 25 metri, non di 33 come speravamo. Qual è la differenza? Che la piscina di 25 metri non è sufficiente per fare le partite di serie A. In quell'area, siccome è vicino al fiume e ci sono nuove leggi un po' più severe visto quello che è accaduto di recente a Genova, non si può fare una piscina di quelle dimensioni. Le possibiità sono due: o facciamo una piscina di 25 metri lì, o facciamo una piscina di 33 metri in un altro posto».



E proprio sul posto al vaglio dell'amministrazione, il primo cittadino non si vuole sbilanciare: «Dove? Verso la montagna» risponde Bucci. Che poi ammette: «La collocazione penso che l'abbiamo trovata, ma non posso ancora confermarla al cento per cento. Avere una piscina da 33 metri è importante perché ci consentirebbe di ospitare a Nervi le partite di serie A e le Final Eight (che quest'anno si terranno alla Sciorba, ndr)».



«Se ci accontentiamo di quella da 25 metri - chiosa il sindaco -, questa visibilità Nervi non la avrà mai. Per cui secondo me, è più opportuno cercare un posto per fare la piscina più grande. Se non troviamo il posto, ci arrendiamo e la faremo da 25 metri. Ma non credo che finirà così».