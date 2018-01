Nuoto per Salvamento: Sportiva Sturla protagonista ai Regionali

Levante - Nelle giornate di domenica 21 e 28 gennaio, si sono svolti, presso la Piscina della Sciorba, i Campionati Regionali di salvamento e la Sportiva Sturla si è distinta come da pronostico con 44 titoli regionali, 13 medaglie d'argento, 14 medaglie di bronzo tra individuali e staffette. Ottimo risultato complessivo della squadra bianco verde raccolta insieme nel ricordo del tecnico sturlino Fabio Gardella recentemente scomparso.



Mattatori delle gare individuali sono stati Carlotta Tortello con 6 titoli regionali, Andrea Negrotto Cambiaso e Martina Repetto con 4 titoli regionali rispettivamente. Titolo regionale conquistato anche per Gloria Ballestrero, Christian Conti, Lorenzo Durlicco, Noah Erba, Margherita Manni, Simone Marangon, Lorenzo Omero, Guido Parodi e Matilde Piatti.



Ottimi risultati anche dalle staffette con i titoli vinti da Francesca Triani, Irene Baffi, Alice Grassi e Giulia Boero; Tito Quidacciolu, Andrea Rossi, Lorenzo Omero e Christian Conti; Irene Massa, Valeria Massa, Silvia Verrinea ed Elena Spotti; Gaia Zanotti, Valeria Massa, Irene Massa e Silvia Verrinea; Noah Erba, Andrea Ponte, Andrea Negrotto Cambiaso ed Enrico Guidi; Martina Repetto, Carlotta Tortello, Gloria Balestrero e Matilde Piatti; Valentina Maimone, Martina Repetto, Carlotta Tortello e Matilde Piatti, Simone Marangon, Lorenzo Durlicco, Guido Parodi e Gianluca Bellan; Federico Provvedi, Simone Capitani, Kevin Angeli e Pietro Cotrozzi;



Hanno ottenuto il pass per i campionati italiani i seguenti atleti: per la categoria Esordienti Alisia Siberiu, Alessandra Luccoli, Lisa Pernthaler, Riccardo Cotrozzi, Gabriele Taffone; per la categoria Ragazzi Lorenzo Omero, Andrea Rossi, Edoardo Fanciullo, Christian Conti, Tito Quidacciolu; per la categoria Juniores: Carlotta Tortello, Andrea Negrotto Cambiaso, Noah Erba, Lorenzo Taffone, Simone Capitani, Kevin Angeli, Fabio Ballati; ed infine per la categoria Cadetti Enrico Guidi, Andrea Ponte, Guido Parodi, Margherita Manni, Matilde Piatti ed infine nei Seniores: Martina Repetto, Valentina Maimone, Gloria Balestrero, Lorendo Durlicco e Lorenzo LaMagna.