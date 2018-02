Nuoto per Salvamento: Sportiva Sturla protagonista ai Campionati Italiani di Categoria

Levante - Dal 15 al 18 febbraio si sono svolti, allo Stadio del Nuoto di Riccione, i Campionati Italiani Primaverili Lifesaving di Categoria (esordienti A, ragazzi, junior, cadetti e senior). Al via 1353 atleti (643 maschi, 710 femmine) in rappresentanza di 90 società per un totale di 4065 presenze gara e 588 staffette. Il programma è quello internazionale con sei prove individuali (ostacoli, trasporto manichino, percorso misto, manichino con pinne, manichino pinne e torpedo, superlifesaver e tre staffette (4x50 ostacoli, 4x25 manichino e 4x50 mista) e la Sportiva Sturla si è presentata coprendo, con una piccola rappresentativa, tutte le categorie. Ottimo risultato complessivo della squadra bianco verde raccolta insieme nel ricordo del tecnico sturlino Fabio Gardella recentemente scomparso.



Mattatori delle gare individuali sono stati Christian Conti (4° nei 100 m trasporto manichino con pinne e torpedo nella categoria Ragazzi I anno), Carlotta Tortello (5° nei 100 m trasporto manichino con pinne, 8 nei 100 m percorso misto e 10 nei 50 trasporto manichino nella categoria Juniores Femminile), Andrea Negrotto Cambiaso (10° nei 100 m trasporto manichino con pinne, 6 nei 100 m percorso misto, 13 nei 50 trasporto manichino e 7 nei 200 m nuoto con ostacoli nella categoria Juniores Maschile), Noah Erba (16° nei 200 m superlifesaver nella categoria Juniores Maschile), Matilde Piatti (12° nei 50 m trasporto manichino nella categoria Cadette), Margherita Manni (12° nei 100 m percorso misto nella categoria Cadette), Enrico Guidi (9° nei 100 m trasporto manichino con pinne nella categoria Cadetti), Martina Repetto (5° nei 100 m trasporto manichino con pinne, 7° nei 100 m trasporto manichino con pinne e torpedo, 13° nei 200 m nuoto con ostacoli nella categoria Seniores Femminile). Ottimi risultati anche dalle staffette con i piazzamenti a punti ottenuti da: Simone Capitani, Kevin Angeli, Fabio Ballati e Lorenzo Taffone; Noah Erba, Andrea Ponte, Andrea Negrotto Cambiaso ed Enrico Guidi; Martina Repetto, Carlotta Tortello, Gloria Balestrero e Matilde Piatti; Valentina Maimone, Martina Repetto, Carlotta Tortello e Matilde Piatti.



Centrano le loro migliori prestazioni Tito Quidacciolu, Andrea Rossi, Lorenzo Omero per la categoria Ragazzi, Alisia Siberiu, Alessandra Luccoli, Lisa Pernthaler, Riccardo Cotrozzi, Gabriele Taffone per la categoria Esordienti, Lorenzo LaMagna per la categoria Seniores Maschile.