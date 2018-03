A12 chiusa e camion bloccato sul Bracco, notte di passione

Liguria - Autostrada A12 chiusa per ghiaccio e Aurelia bloccata sia per il ghiaccio, sia perché un camionista ha perso il controllo del mezzo sul passo del Bracco, andando a ostruire la carreggiata. Circolazione problematica, sempre per il gelo, anche sulla A15 della Cisa, dove è stato chiuso il tratto tra Pontremoli e Santo Stefano Magra. Questo l'agghiacciante, è proprio il caso di dirlo, quadro della notte.



Sull'A12 al momento (7.30), come comunica Salt, non risultano più chiusure ma c'è il limite dei 60 all'ora per ogni mezzo. La situazione sull'Aurelia si è risolta verso le 6. Il camion di traverso sul Bracco ha comportato notevoli ingorghi. Diverse persone hanno mollato l'osso scendendo dai mezzi e trovando ospitalità presso le strutture ricettive dell'entroterra spezzino.