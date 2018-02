A7, programma di chiusura per i lavori sul viadotto Polcevera e nella galleria Coronata

Liguria - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di riqualifica delle barriere laterali sul viadotto "Polcevera" e di risanamento della calotta della galleria "Coronata", sarà chiuso l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, per chi proviene da Milano ed è diretto a Savona, nei seguenti giorni ed orari:

-per una notte, dalle ore 21:00 di lunedì 12 alle ore 06:00 di martedì 13 febbraio;

-per due notti consecutive con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di mercoledì 14 alle ore 06:00 di venerdì 16 febbraio;

-per una notte, dalle ore 22:00 di venerdì 16 alle ore 06:00 di sabato 17 febbraio. Pertanto, chi proviene da Milano, sarà canalizzato obbligatoriamente verso l'uscita di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova e potrà eventualmente rientrare in autostrada a Genova Pegli, sulla A10 Genova-Savona, riprendendo l'itinerario originario. (Si ricorda che, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sulla A10 Genova-Savona, dalle ore 22:00 di martedì 13 alle ore 06:00 di mercoledì 14 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova Aeroporto, in direzione di Savona).