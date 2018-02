Al Ritary Club Rapallo relazione del professor Francesco Grossi

Liguria - Si è svolto, nella Club House del Golf Rapallo, la riunione del Rotary Club Rapallo Tigullio dedicata all'impegno del Rotary in campo di prevenzione. Il Presidente Amedeo Solimano, per l'occasione, ha avuto come importante relatore Francesco Grossi, oncologo medico, attualmente responsabile della UOS Tumori Polmonari presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova e professore presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Genova. La relazione del professor Grossi ha messo in evidenza l'importante ruolo che la prevenzione in ambito medico.



«Il professor Francesco Grossi – ha detto il Presidente del Rotary Club Rapallo Tigullio Amedeo Solimano – ha tenuto una conferenza davvero di livello assoluto, facendo arrivare il messaggio chiaro e comprensibile anche a chi non conosce la terminologia. La sua spiegazione è stata impeccabile e va ad arricchire ancora di più quella volontà rotariana votata alla prevenzione in chiave medica».