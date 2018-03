Allerta neve, le disposizioni del comune di Recco

Liguria - A causa dell’allerta arancione per neve, a Recco resteranno chiuse e conseguentemente sospese tutte le attività nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale sia pubbliche che private



«Saranno interdette le manifestazioni ludiche e sportive che si svolgono all’aperto o in aree private che comunque prevedano un considerevole afflusso di persone; è vietato l’accesso a spiagge, moli e scogliere; è fatto obbligo ai concessionari di mettere in sicurezza natanti, beni ed altro al fine di impedire il verificarsi di danni a cose e/o persone in specie in presenza di fenomeni di gelicidio. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo di vigenza dell’allerta meteo transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali. Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto».