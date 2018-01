Liguria - Questa mattina poco dopo le 6 un bambino di 5 anni è arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia in condizioni gravissime, con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Il piccolo è stato immediatamente ricoverato in rianimazione per sospetta sepsi batterica.



Si tratta di una complicazione che si verifica in presenza di una risposta immunitaria travolgente ed esagerata verso un’infezione batterica. E' in corso l'esame del liquor. Le condizioni del piccolo sono precipitate fino al decesso. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti. La Regione Liguria fa sapere che sono state avviate tutte le misure previste dalle linee guida in materia.