Liguria - «I proprietari di cani dovranno portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per pulire le pipì dei loro amati amici»: lo ha stabilito il Comune di Chiavari con una delibera che entra in vigore da domani.



In merito al nuovo regolamento di Polizia Municipale, approvato durante l'ultimo Consiglio Comunale con la delibera n. 87 del 16 Dicembre 2017, spiega in una nota l'amministrazione, «si ricorda alla cittadinanza che da domani sarà in vigore il suddetto regolamento, che sancisce con l'articolo n.41 l'obbligo di utilizzare una bottiglietta d'acqua per rimuovere le deiezioni urinarie dei cani su tutto il territorio comunale».