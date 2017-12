Confeugo di Santa Margherita, cerimonia dedicata agli «uomini del mare»

Liguria - Un parterre d’eccezione quello per il Confeugo 2017 di Santa Margherita Ligure. In piazza Caprera questa mattina, insieme agli organizzatori del Lions Club con i loro rappresentanti, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Senatore Avv. Roberto Cassinelli, il Comandante del Porto di Genova Ammiraglio Giovanni Pettorino, le autorità civili, militari e tanta gente comune.



Cerimonia - La manifestazione, cominciata in mattinata con la sfilata per le vie cittadine degli sbandieratori di Lavagna, si è conclusa con l’accensione del braciere di alloro, confetti e vino, tradizione che risale al tempo dei dogi genovesi. E il Sindaco Paolo Donadoni ha risposto alle sollecitazioni dell’Abate Luciano Catarruzza, presidente della sezione locale dei Marinai d’Italia: il porto, la manutenzione, i complimenti per l’attenzione verso i più piccoli e per il restauro della fontana di Colombo e una richiesta: ricordare l’ing. Maragliano, sammargheritese che nel dopoguerra ottenne per la città l’allaccio all’acquedotto genovese.



Imbarco - Durante la cerimonia il Lions ha premiato due alunni della scuola media V.G. Rossi nell’ambito del concorso Poster per la pace; mentre il Comune di Santa Margherita Ligure ha consegnato un riconoscimento al Tenente di Vascello Antonello Piras, Comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, e a tutti i suoi uomini del Circomare (nominati uno per uno dal Sindaco), per il lavoro svolto ma anche per premiare gli “Uomini di Mare che purtroppo in questi tempi troppo spesso s’imbarcano non per cercare nuove speranze ma per raccogliere i resti di sogni spezzati in un Mediterraneo che, con il rumore delle onde chiede, almeno, rispetto per le troppe vittime di cui è testimone" recita la motivazione.



Premiazione - «Ringrazio il Lions club che tiene viva la tradizione del Confeugo - dice il Sindaco Paolo Donadoni - il Presidente Toti, il Senatore Cassinelli e l’Ammiraglio Pettorino per aver preso parte alla cerimonia. Personalmente sono lieto di aver potuto premiare il Comandante Piras che in soli cinque mesi dal suo insediamento ha saputo inserirsi in una realtà complessa e delicata come la nostra. Che il fuoco acceso al Confeugo sia di buon auspicio per tutti i sammargheritesi e che il 2018 possa essere un anno ricco di gioie e soddisfazioni».