La Protezione Civile della Regione Liguria: «Monitorate i servizi essenziali»

Liguria - La morsa di gelo pronta ad abbattersi sull'Italia, giungerà anche in Liguria a partire da domenica. Prima di allora sulla regione si verificheranno piogge e nevicate tipiche di un contesto invernale, che potranno formare la base di possibili gelate diffuse. Anche oggi è scattato l'allerta neve (gialla) per l'entroterra. Da domenica l'afflusso di aria fredda farà precipitare la colonnina di mercurio sotto lo zero su tutta la regione, con valori molto negativi nell'entroterra e gelate diffuse anche in costa.



Freddo - Una situazione che sembra destinata a protrarsi per più giorni e che la Protezione civile della Regione Liguria ha segnalato con lettera a tutti i Comuni. L'invito che giunge da Piazza De Ferrari «è di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'eventuale assistenza alla popolazione».



Servizi - L'assessore regionale alla Protezione civile «ha invitato tutti gli Enti anche a verificare le condizioni di operatività delle proprie infrastrutture e dei servizi ai cittadini e a mettere in atto tutte le misure necessarie. Nella lettera, il Dipartimento regionale raccomanda ai Comuni di seguire costantemente gli aggiornamenti previsionali di ARPAL e gli eventuali messaggi di allerta».