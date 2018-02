Domani Giornata Internazionale della sicurezza in rete

Liguria - Domani, martedì 6 febbraio alle 10 al Teatro della Corte di Genova, in occasione del Safer Internet Day, Regione Liguria organizza, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, un incontro per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web da parte dei nostri studenti.



Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID), evento annuale organizzato con il supporto della Commissione Europea, è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi.



Regione Liguria, dopo il successo di "Imparo Sicuro" per la prevenzione con la Protezione Civile, replica un'iniziativa dedicata al oltre 1000 tra studenti, docenti e genitori delle scuole medie e superiori genovesi.



L'evento, introdotto dall'Assessore Regionale alla Formazione e alle Politiche Giovanili e dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, vedrà le testimonianze dirette dei ragazzi dell'Istituto Montale che hanno partecipato al progetto regionale SUN ( Smart Use of Network) e che, per l'occasione, domani da "studenti" diventeranno "guide" per i loro compagni. All'iniziativa interverranno anche: i genitori dell'Istituto Comprensivo di Pegli che da sempre pone molta attenzione al coinvolgimento delle famiglie nelle classi digitali, i docenti EPICT (European Pedagogical ICT Licence), i docenti del Comprensivo della Valle Stura e dell'Istituto Montale che presenteranno i progetti innovativi inseriti all'interno dell'Osservatorio sulla Scuola Digitale realizzato da Liguria Digitale. Il tutto insieme a esperti della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni della Liguria e della ASL3.



I ragazzi, inoltre, presenteranno la APP realizzata al termine del progetto SUN che ha sensibilizzato gli studenti liguri all'uso responsabile dei social network e che ha visto il coinvolgimento di più di 400 studenti disseminati in oltre 20 istituti scolastici della Liguri. La App frutto dell'inventiva degli studenti del Montale fornisce in maniera immediata ed efficiace consigli, informazioni e contatti utili per contrastare i fenomeni del cyberbullismo.



L'incontro si concluderà alle 13 con un istant pool a cura della "Scuola di Robotica" per verificare telematicamente la fondatezza o la falsità di alcune notizie sotto l'hastag #nonpostareperfarmale. L'evento, realizzato con il supporto organizzativo di ALFA e la collaborazione tecnica di Liguria Digitale, sarà fruibile anche in diretta streaming all'indirizzo: http://player.streamshow.it/embed/html/livebroadcast.html