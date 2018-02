Farmacia del Gaslini, disponibile la cannabis terapeutica

Liguria - «È nuovamente disponibile da oggi il preparato a base di cannabis terapeutica presso la farmacia dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, che fornisce la terapia specifica a 7 bambini liguri in cura presso il reparto di cure palliative. Questo è stato possibile grazie alla solidarietà di Asl3 Genovese e Asl4 Chiavarese, che hanno fornito all'ospedale pediatrico un quantitativo del preparato cannabinoide specifico per l'uso pediatrico sufficiente a garantire le terapie per i prossimi dieci giorni»: la vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità, nell'evidenziare che il problema dell'approvvigionamento riguarda tutto il territorio nazionale, sottolinea la capacità del sistema sanitario ligure di far fronte all'emergenza, che aveva determinato la temporanea sospensione delle terapie per i minori in carico alla farmacia del Gaslini.



Cure - L'assessore «ha rimarcato tuttavia la necessità che l'Istituto militare di Firenze soddisfi le richieste avanzate in primis dall'istituto pediatrico genovese, oltre che dalle altre aziende sanitarie e ospedali liguri: per questo Regione Liguria, attraverso Alisa, ha rivolto all'Istituto Militare di Firenze un appello alla massima sollecitudine nell'evadere gli ordini in sospeso».



Trattamento - «In Liguria ci sono 868 pazienti in trattamento con preparati a base di cannabis per uso medico. Il reparto delle cure palliative dell'ospedale pediatrico genovese, coordinato da Luca Manfredini, segue 22 minori sottoposti a terapia con farmaci cannabinoidi: 7 ritirano i medicinali presso la farmacia interna dell'ospedale, 4 sono residenti fuori regione (e quindi si rivolgono alle farmacie delle proprie Asl di competenza) mentre gli altri 11 acquistano la terapia presso le farmacie private convenzionate».