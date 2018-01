Frana a Cavi di Lavagna, Aurelia ancora chiusa

Liguria - Anas comunica che in Liguria permane la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, della strada statale 1 "Aurelia", in corrispondenza del km 475.800, all'imbocco della galleria Sant'Anna tra Sestri Levante e Lavagna, nella città metropolitana di Genova, a seguito della caduta di alcuni massi dal costone roccioso di monte.



Dopo i primi interventi di perlustrazione della scarpata e successivo disgaggio di alcuni massi pericolanti, effettuato questa mattina, da cinque rocciatori, nel pomeriggio i tecnici dell'Anas e della Regione Liguria hanno effettuato un sopralluogo sull'area interessata dalla frana per le opportune verifiche tecniche e per avviare gli interventi di messa in sicurezza. I danni maggiori sono stati riscontrati nella parte alta della parete rocciosa interessata da lavori di costruzione in un 'area privata. A partire da domattina, compatibilmente con le condizioni meteo e in garanzia di sicurezza dei lavoratori impiegati, i lavori saranno effettuati con l'ausilio di mezzi specializzati. Le operazioni dureranno alcuni giorni. La pulizia della scarpata consentirà l'ispezione e la valutazione complessiva del fronte roccioso, necessaria per stimare i tempi di riapertura in piena sicurezza, sempre nel rispetto delle condizioni meteo che si prevedono avverse. I tecnici, dopo la pulizia della scarpata individueranno le cause dello smottamento e si potrà procedere alla successiva messa in sicurezza.



"Abbiamo fatto un primo sopralluogo con Anas per capire quali azioni mettere in campo – ha dichiarato l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - per riaprire al più presto questo tratto di strada. Purtroppo il quadro è complicato dalle cattive previsioni meteo del weekend e dal fatto che in questo evento franoso sono coinvolti alcuni terreni privati su cui probabilmente bisognerà intervenire con delle specifiche ordinanze di intimazione di alcuni interventi necessari. Faremo un nuovo incontro tecnico lunedì pomeriggio in Comune a Lavagna per capire come ripristinare questa fondamentale arteria della Liguria. Intanto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha già scritto una lettera al Ministero dei Trasporti in cui viene chiesta l'esenzione dal pagamento del tratto Sestri – Lavagna per i residenti interessati dal disagio della frana e siamo in costante contatto con Autostrade per l'Italia per qualsiasi emergenza che dovesse verificarsi in questi territori".





Il traffico è deviato temporaneamente lungo l' Autostrada Genova - Livorno (A12).

