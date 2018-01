Frana di Lavagna, venerdì confermata l´apertura dell´Aurelia

Liguria - «E' stata confermata da ANAS la riapertura dell'Aurelia, nel tratto interessato dalla frana che si è abbattuta lo scorso 4 gennaio tra Lavagna e Sestri Levante, venerdì 19 gennaio»: lo comunica l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rendendo noto che, con la conferma del cronoprogramma dei lavori, non sarà più necessaria alcuna riunione del tavolo tecnico.



Strada - «Non si è riscontrata alcuna criticità nei lavori per la messa in sicurezza, pertanto la riapertura a senso unico alternato della strada è confermata per venerdì nel tardo pomeriggio – specifica l'assessore Giampedrone – Domani rifaremo il punto per avere conferma dell'ora e poi fissare il sopralluogo venerdì poco prima della riapertura». Nonostante il forte vento che in queste ore sta colpendo la Liguria e anche il Tigullio, i lavori procedono senza sosta e non hanno subìto rallentamenti.