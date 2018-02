Giornata del Malato, orari di visita prolungati e menù speciali nei diversi ospedali

Liguria - In occasione della XXVI Giornata Mondiale del Malato istituita da Giovanni Paolo II, domani, domenica 11 febbraio la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria sarà alle 11.30 all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per portare il proprio saluto ai pazienti ricoverati e pranzare con loro assaggiando la buridda di totani o lo zemino di ceci, piatti del menù speciale a base di prodotti tipici liguri e savonesi che, sotto la supervisione della dietista della Asl2, sarà servito dai studenti degli istituti alberghieri presso i quattro ospedali della provincia. Un'iniziativa realizzata dalla Asl2 in collaborazione anche con l'unione albergatori e alcuni produttori locali.



Per celebrare l'importante ricorrenza, diverse Asl e aziende ospedaliere del territorio ligure hanno in programma iniziative dedicate, tra cui l'ampliamento degli orari di visita e la predisposizione di menù speciali di festa, in collaborazione con i servizi di ristorazione dei vari presidi, tenendo conto delle particolari esigenze nutrizionali dei degenti. Per l'assessore regionale alla Sanità la differenza tra curare e 'prendersi cura' passa anche attraverso piccole iniziative come questa, attenta alla dimensione umana.



In particolare, gli orari di visita di domani, domenica 11 febbraio, saranno: presso la Asl1 Imperiese dalle 11 alle 19; presso la Asl2 Savonese dalle 9.30 alle 20.30; presso la Asl3 Genovese dalle 10.30 alle 20.30; presso l'Ospedale Policlinico San Martino dalle 12.00 alle 21.00; presso Asl4 Chiavarese dalle 11.00 alle 18.00.



Sono esclusi alcuni reparti quali, ad esempio, la Terapia Intensiva o la Rianimazione in cui l'orario di visita rimarrà invariato.