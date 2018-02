Gli animalisti raccolgono 2mila euro per le caprette

Recupero sospeso per gli ovini della Palmaria, l'Enpa cerca fondi: donano in 96. "Operazione costosa", dice l'ente.

Liguria - «Portiamo in salvo le 100 caprette dell’isola di Palmaria» è il nome della campagna di Enpa. A poco più di due settimane dalla chiusura della raccolta fondi, per adesso ha raccolto 1.943 euro da novantasei distinti donatori che si sono presi a cuore la situazione degli ovini isolani. Come noto, è partita una "grande operazione di salvataggio" degli animali, destinati a lasciare l'isola di cui hanno alterato l'ecosistema. Un'operazione che, come ricorda la stessa Enap, "ha dei costi elevati: ci sono i costi della cattura, del trasporto, del mantenimento, i costi importanti relativi alle cure veterinarie e alle verifiche pre e post adozione; costi da sostenere fino a quando l’ultima capretta avrà raggiunto la sua destinazione".



Il recupero è sospeso attualmente. «Lo stop – ha fatto sapere Massimo Pigoni, responsabile dell’operazione – si è reso necessario per un guasto alla chiatta, che provvede al trasferimento degli animali dall’isola alla terraferma. Le attività di messa in sicurezza, salvo eventuali e ulteriori imprevisti, dovrebbero riprendere tra una decina di giorni non appena il barcone tornerà in piena efficienza».



Prosegue invece a pieno ritmo il monitoraggio degli esemplari presenti sull’isola. Per tracciare un bilancio è ancora presto tuttavia i volontari hanno notato che le caprette sono suddivise in piccoli gruppi composti da 10/15 esemplari. «Quelli più vicini alla zona di attracco sono anche i più mansueti, abituati evidentemente alla presenza dell’uomo. Si lasciano avvicinare – ha spiegato Pigoni – e accettano anche del cibo. Gli animali che vivono nella parte meno frequentata manifestano comportamenti selvatici. Sono più guardinghi e stanno sempre all’erta per la presenza di possibili predatori».