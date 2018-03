I ragazzi del progetto `Uno Sport Per Amico` protagonisti della trasmissione `Easy Driver`

Liguria - Laigueglia sarà protagonista della trasmissione "Easy Driver" in onda domani alle 11.30 su RaiUno. La puntata è stata registrata durante il weekend del Trofeo Laigueglia, quando nel borgo marinaro è stato ospitato il "Pullman azzurro" della polizia stradale. In quella occasione i ragazzi che partecipano all'iniziativa "Uno sport per amico" hanno appreso, direttamente dai funzionari e dagli agenti della polizia, le principali nozioni in materia di sicurezza stradale.



Questa opportunità formativa è stata offerta agli alunni del percorso MTB dall'amministrazione comunale, in considerazione del protocollo d'intesa sottoscritto con l'alberghiero di Alassio capofila della rete d'istituti del comprensorio. Un ulteriore riconoscimento per il team di progetto, dopo la partnership tecnica di Bianchi, che proprio in occasione del Trofeo Laigueglia ha consegnato alla scuola le quindici mountain bike alla presenza del responsabile commerciale Isaia Spinelli.



Il programma Easy Driver si occupa di analizzare e raccontare il mondo delle quattro ruote. Le due conduttrici dedicano la puntata a due differenti modelli di auto, attraverso due viaggi che conducono ad un'unica meta. Vengono descritti i dettagli dei veicoli e allo stesso tempo vengono mostrati i paesaggi visitati di volta in volta. Vi sono inoltre diverse rubriche dedicate a temi specifici, come Moto&Moto, Un agente per amico in collaborazione con la Polizia stradale, Retro per le manifestazioni di auto d'epoca, News che propone iniziative dedicate al mondo dell'auto, "Car e Work" focalizzato sul settore dell'autotrasporto.