Liguria - Le esalazioni causate da impianti di riscaldamento difettosi hanno ucciso sei persone ieri in Italia. In inverno il monossido di carbonio diventa tragicamente un killer. Un’intera famiglia in provincia di Alessandria è stata uccisa dall’aria saturata dal gas diffuso dal malfunzionamento di una stufa a metano. In provincia di Udine due anziani coniugi sono morti dalle esalazioni degli impianti a gas con cui veniva riscaldata la loro casa. Una donna a Savona è stata trovata senza vita nel suo appartamento per un malore e il contemporaneo guasto alla calderina. Sono morti tragiche che allarmano e riportano l’attenzione sull’indispensabilità di effettuare verifiche preventive ai sistemi domestici.



Dal 2016 è attivo il Caitel, il catasto regionale relativo agli impianti termici, grazie al quale sono state uniformate le procedute per il controllo e la gestione degli impianti. E’ stata creata un’unica banca dati per cui chiunque lo desideri può collegarsi al portale web ambiente della Regione Liguria e consultare la propria scheda, ma non tutti gli impianti sono già censiti. Si sta certamente procedendo alle verifiche ma Cna La Spezia sollecita siano ulteriormente promosse e incentivate alla luce di quanto drammaticamente accaduto.