Liguria - Grave incidente questa mattina, intorno alle 9, sull'autostrada A6 in prossimità del comune di Millesimo. I militi delle sedi della Croce Bianca di Altare e di Carcare sono intervenuti sul posto per soccorrere quattro persone ferite.



Necessario persino l'intervento dell'elicottero "Drago" dei vigili del fuoco per portare via in tempi stretti gli infortunati dal luogo dell'incidente.



Il bilancio è di tre passeggeri dell'autovettura trasportati con le ambulanze in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona e la quarta persona, più grave, giunta in codice rosso con l'elicottero al San Martino di Genova.