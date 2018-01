Maltempo, i ragazzi del servizio civile incontrano gli alunni della scuola primaria Solari

Liguria - Nell’ambito delle attività di divulgazione dei temi di Protezione Civile e rischio idrogeologico presente sul nostro territorio, il Comune di Chiavari ha avviato dall’inizio del nuovo anno scolastico un programma di incontri rivolti alle scuole primarie e alle secondarie inferiori.



Questa mattina i volontari del servizio civile, impegnati per un anno in un progetto di Protezione Civile, hanno incontrato gli alunni della scuola primaria Solari di Chiavari, e hanno affrontato con loro temi inerenti al sistema di allertamento meteo, al rischio idrogeologico nel Comune di Chiavari e quali comportamenti corretti tenere durante le alluvioni (misure di autoprotezione).



Le attività prevedono la proiezione di un video prodotto dai ragazzi del servizio civile e una successiva fase interattiva con giochi e spunti per elaborare l’attività in classe.

Presenti anche l’Assessore all’Istruzione Fiammetta Maggio e il consigliere delegato alla Protezione Civile Giorgio Canepa.



Nell’incontro sono state affrontate, sia con gli studenti che con i docenti, le modalità e la gestione del flusso di comunicazioni tra Centro Operativo Comunale (COC) e famiglie, tramite Dirigenti Scolastici, relativamente allo stato di allerta vigente e alle fasi operative in atto durante le emergenze.



Questo percorso vuole essere un momento formativo per i giovani, ma anche un mezzo per comunicare direttamente con le loro famiglie e sensibilizzare la comunità sulle pratiche di protezione civile da attuare.