Maltempo, il punto sulla situazione meteo

Toti: «Grazie ai previsori, agli operatori di protezione civile, ai volontari e ai comuni mobilitati»

Liguria - «Un'allerta che non è sensibile al Natale e che da gialla è diventata arancione nel corso della giornata. Interessata soprattutto la zona da Portofino a Sarzana, con precipitazioni che cadranno sia sul litorale che sulle prime alture. Mentre nel ponente si potranno verificare situazioni più difficili a seguito della neve che è attesa nell'entroterra Savonese, sia in Val Bormida che in Val Trebbia e da domani sono previste mareggiate su tutta la Liguria»: lo ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, questa sera dalla Sala regionale della Protezione civile, insieme all'assessore Giacomo Giampedrone, facendo il punto sulla perturbazione atlantica in arrivo e sull'allerta meteo per piogge diffuse, temporali e neve diramata da ARPAL. «Ringrazio – ha aggiunto l'assessore regionale alla Protezione civile Giampedrone – i Centri operativi dei Comuni interessati che sono aperti e che ci stanno già segnalando le prime criticità, tra cui una frana a Lumarzo in Val Fontanabuona e a Sessarego. A questo punto vedremo come procederà la notte e come risponderanno, da domattina, i grandi bacini a partire dal Magra».



Piogge - «Dall'inizio delle precipitazioni è stato il Tigullio l'area più colpita con 70 millimetri di pioggia caduti dalla mattinata di oggi, sia sulla costa che nell'entroterra, in particolare a Cichero in Val Fontanabuona, in serata si sono registrati 30 millimetri circa di pioggia, in un'ora, nel Chiavarese». «In piccolo – ha continuato Giampedrone – siamo di fronte ad una situazione come quella che si è determinata l'ultima volta, il 10 e l'11 dicembre, singolarmente alcune zone potrebbero essere colpite da fenomeni molto intensi, pertanto serve grande prudenza».



Situazione meteo - Da domani è previsto vento in crescita e mareggiate sull'intero arco costiero ligure e neve nell'area appenninica dell'entroterra ligure, in particolare quello savonese e genovese. Dal 28 dicembre è previsto un deciso miglioramento della situazione climatica. «Sarà una notte di lavoro – ha concluso Giampedrone – con le criticità dell'ultima perturbazione, anche se con un'entità di ingresso che ci pare un po' inferiore rispetto all'ultima allerta. Grazie a tutti i volontari e ai sindaci che si sono mobilitati per la notte».