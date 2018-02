Matrimonio, oltre un centinaio le richieste di nullità

Liguria - «Nel 2017 sono entrate 143 nuove cause di richiesta di nullità matrimoniale. Quattro in più del 2016, ma il numero è sostanzialmente stabile»: lo ha affermato monsignor Paolo Rigon, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.



Cause - «Nel 2017 - ha detto Rigon - sono giunte al termine 136 cause di nullità e questo dato ci ha permesso di poter dire che hanno una accelerazione ossia un percorso più breve nel tempo anche grazie al fatto che non abbiamo più le cause di appello e questo ci fa guardare con ottimismo alla celerità della conclusione di una causa».



Diocesi - «Delle 136 cause terminate 129 hanno ottenuto la nullità, 4 hanno avuto esito negativo, 3 si sono fermate e archiviat». Delle 136 cause, 68 erano nella diocesi di Genova, 12 ad Albenga; 16 a Chiavari; 18 a La Spezia; 6 a Savona; 9 a Tortona e 5 a Ventimiglia.