Neve nell´entroterra, c´è la proroga dell´allerta

Liguria - La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo. L’allerta è modificata e prolungata secondo queste modalità:



ZONA B (COMUNI INTERNI): ALLERTA GIALLA fino alle 9 di DOMANI



ZONA D: ALLERTA GIALLA fino alle 18 di oggi poi ALLERTA ARANCIONE fino alle 9 di DOMANI,



ZONA E: ALLERTA GIALLA fino alle 9 di DOMANI



Criticità verde nelle zone A, C e nei comuni costieri di B



Per quanto riguarda le zone di allertamento coinvolte, i comuni della zona B classificati dal punto vista nivologico come INTERNI sono: Quiliano e Stella (Savona), Avegno, Bargagli, Campomorone, Ceranesi, Davagna, Mele, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò (Genova).



Le altre due zone sono:

ZONA D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

ZONA E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia



Il dettaglio, comune per comune, è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile, da adottare prima e durante gli eventi. La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.



Fino alla prima mattinata di domani proseguiranno le nevicate moderate su D, deboli su E ed interno di B; deboli nevicate anche sui rilievi di A. Nella notte locali gelate nelle valli interne di B e su DE. Fino alla tarda mattinata venti forti (50-60 km/h) e rafficati da Nord su A e parte occidentale di B con locali raffiche di burrasca sui crinali.