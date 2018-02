Neve, scatta l´allerta gialla in Liguria

Liguria - La Protezione Civile Regionale ha diffuso l'ALLERTA METEO PER NEVE diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo. Queste le modalità per zone interessate e la scansione oraria:



ZONA A (comuni interni): ALLERTA GIALLA dalle 00.00 alle 23.59 di DOMANI



ZONA B (comuni interni): ALLERTA GIALLA dalle 18 di OGGI alle 23.59 di DOMANI



ZONA D: ALLERTA GIALLA dalle 18 di OGGI alle 23.59 di DOMANI



ZONA E: ALLERTA GIALLA dalle 18 di OGGI alle 23.59 di DOMANI



Criticità verde nei comuni costieri di A e B e nella zona C



Ricordiamo le zone di allertamento in cui è suddiviso il territorio regionale:

A: Lungo la costa fino a Noli, l'intera provincia di Imperia, la valle del Centa



B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno



C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla



D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida



E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia



Il dettaglio, comune per comune, è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi.



La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell'allerta.



LA SITUAZIONE: l'afflusso di aria fredda ha provocato, nella notte, minime decisamente sottozero nelle zone interne della regione. Oltre ai -7.7 di Poggio Fearza (stazione a 1845 metri nell'imperiese) ci sono altri valori da segnalare: -6.3 a Cabanne di Rezzoaglio (Genova), -5.9 a Santo Stefano d'Aveto (Genova), -5.5 a Calizzano (Savona), -5.2 a Sassello (Savona), -4.1 a Rovegno (Genova), -3.6 a Cairo Montenotte (Savona), -2.8 a Taglieto (La Spezia), -2.4 a Triora (Imperia), -1.9 a Crocetta d'Orero (Genova). Lungo la costa minime di 2.4 alla Spezia, 3.4 a Savona, 4.0 a Chiavari, 5.3 a Genova, 5.7 a Imperia. Nelle prossime ore il flusso di aria fredda in quota proveniente dai versanti padani si "scontrerà" con quello più umido legato a una saccatura presente sulla Penisola Iberica. Questa situazione provocherà precipitazioni diffuse che, stante le temperature, nelle zone interne saranno prevalentemente nevose mentre, lungo la costa, ci saranno piogge e locali rovesci. L'attenzione è posta, ovviamente, anche ai tracciati autostradali (A6, A7 e A26) interessati dalla precipitazioni e alle possibili formazioni di ghiaccio. Locali fenomeni di gelicidio potranno verificarsi nelle aree interne di A e B. Le precipitazioni potrebbero proseguire anche nella giornata di martedì 6 febbraio.



Domani - Nevicate diffuse su DE d'intensità debole a bassa quota, anche moderate a quote montane; i fenomeni potranno interessare anche l'interno di A (quota neve 500 m) e l'interno di B (quota neve 200 m), dove non si escludono locali fenomeni di gelicidio e rovesci nevosi. Altrove pioggia con bassa probabilità di temporali forti su BC. Venti forti settentrionali su AB con raffiche fino a 70/75 km/h, in particolare su rilievi e capi esposti. Mare in aumento a molto mosso su A. La ventilazione sostenuta acuisce condizioni di disagio per freddo su B.



Martedì - Possibili deboli nevicate fino a fondo valle su D ed E e interni di A e B anche a quote collinari. Vento forte dai quadranti settentrionali su A e B con raffiche fino a 70/80 km/h su rilievi e capi esposti. Mare molto mosso per onda da nordest lungo la costa di A.