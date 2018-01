Olio DOP Riviera Ligure e Basilico Genovese DOP incontrano gli allievi dell’Istituto Marsano

Liguria - I Consorzi di Tutela dell’Olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure e del Basilico Genovese DOP puntano sui giovani agricoltori. Martedì 23 gennaio si è infatti svolto un incontro didattico tra i rappresentanti dei due Consorzi e i professori e gli allievi dello storico Istituto Agrario genovese Bernardo Marsano. La sala riunioni della scuola, collocata sulle solatie balze di Sant’Ilario, con vista a perdita d’occhio sul mare di Nervi, ha ospitato un centinaio di studenti, in particolare guidati dagli insegnanti Marcello Maimone e Aldo Grande.



L’evento è compreso nel contesto della campagna promozionale Olio&Basilico, cofinanziata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.M. 58678 del 26/7/2016). I due consorzi di tutela hanno trasmesso lo spot promozionale diffuso nelle emittenti locali di Liguria, Piemonte e Lombardia illustrando i termini della collaborazione tra le due eccellenze produttive liguri. Gli incaricati dei due consorzi si sono concentrati poi sugli aspetti più importanti delle due produzioni: areale di produzione, legame con il territorio, filiere produttive che sono gli elementi base che creano le specificità dei rispettivi prodotti. Si è illustrato il positivo impatto delle DOP sulle due filiere produttive. Per quanto concerne l'olio DOP Riviera Ligure gli studenti si sono resi conto delle possibilità offerte dalle buone pratiche agricole in olivicoltura in rapporto ad un percorso virtuoso che porta ad un prodotto certificato e garantito.



Questo significa identità e presidio del territorio. Gli allievi si sono mostrati preparati e sensibili alle opportunità offerte dall’impegno per una agricoltura di qualità, rispettosa di un terreno come quello ligure, non facile, ma capace di offrire grandi soddisfazioni.