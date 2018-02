Pierangelo Massa rieletto segretario generale Uil Pensionati Liguria

Liguria - Si è svolto questa mattina, alla presenza del segretario generale nazionale Romano Bellissima, il congresso della Uil Pensionati della Liguria nell'ambito del quale è stato riconfermato Pierangelo Massa alla guida della categoria regionale. La segreteria regionale è stata così composta: Alba Lizzambri (Genova), Roberto Gambetti (Genova), Umberto Firpo (Savona), Marcello Notari (La Spezia). Il tesoriere è Gabriele Benazzoli.



Al congresso, che si è tenuto nella storica Commenda di Prè, è stata annunciata la nuova riorganizzazione territoriale della Uilp che consiste in sei STU (Strutture territoriali Uilp): 2 a Genova, 2 a La Spezia, 2 a Ponente per restare più vicini ai cittadini e ai pensionati.

Nell'ambito dell'iniziativa sono state presentate tre schede che hanno illustrato lo stato socio economico della popolazione anziana, a cura dell'economista Valeria Maione, un focus sulla città a misura di anziano, a cura dell'urbanista Massimo De Pasquale, il punto sugli stili di vita da seguire nella terza età a cura della nutrizionista Lucia Vignolo.



«I temi che abbiamo trattato hanno valenza universalistica: salute, fragilità e disabilità – spiega Pierangelo Massa, segretario generale Uilp Liguria – questi aspetti interessano persone di ogni grado sociale».



Oggi il territorio vive la mancanza di punti di riferimento; per questa ragione i pensionati liguri si sentono chiamati, ancora una volta, a guidare nella giusta direzione coloro che si devono rimettere in marcia per afferrare una necessaria ripresa. «Non condividiamo del tutto l'ottimismo che ci vede fuori dalla crisi – afferma Massa - Questa è una delle peggiori che abbiamo vissuto e che ha ridotto in stato di torpore molti strati della società. La crisi non si è limitata a produrre povertà e indigenza, ma ha modificato anche il tessuto sociale. Noi che abbiamo macinato chilometri e chilometri sulle nostre strade contro le ingiustizie sociali, abbiamo il dubbio che, il clima da fiera che diversi imbonitori esercitano con disinvoltura, sia destinato al più grande partito italiano: quello dell'astensione. È un esercizio che viene svolto magistralmente proprio per scoraggiare il voto?».

Il compito che la Uilp ligure si sente di svolgere è quello di attore sociale. "Vogliamo incoraggiare la partecipazione al voto che, oggi più che mai, è un diritto-dovere che va esercitato per non lasciare alibi a chi non vuole un paese che progredisca culturalmente e economicamente – spiega Massa - Ci vogliono deboli? A chi fa gioco? Alle multinazionali che vengono a fare shopping in Italia e che vogliono impoverire le nostre maestranze dal punto di vista della qualità e quindi anche del salario? A chi vuole neutralizzare l'industria pensante? I nostri giovani fanno gola all'estero: li abbiamo formati noi e vanno ad ingrassare il Pil di altri paesi. Non abbiamo fatto abbastanza? La nostra laicità ci suggerisce la distanza dalla politica, ma non certo la neutralità e, riconosciamo, in questo appuntamento elettorale un evento determinante per le persone che rappresentiamo".

La storia dei pensionati, la loro attitudine ai temi del lavoro e al sociale li hanno visti sempre protagonisti. "Oggi, sconfitto chi cercava la nostra marginalizzazione, chiudiamo i contratti e miglioriamo le condizioni dei pensionati, in forza dello spirito riformista che ci contraddistingue – conclude Massa - E allora, non possiamo dilapidare tutto l'impegno che abbiamo speso per riportare la nostra organizzazione, insieme a Cisl e Cgil, ad essere ascoltata e considerata ai tavoli del confronto. Interlocutori seri e credibili, abbiamo conseguito buona parte degli obiettivi che ci eravamo posti, come i contratti e i trattamenti per i pensionati".