Piogge diffuse e temporali, prolungata l´allerta gialla

Liguria - La Protezione Civile Regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per piogge e temporali su tutte le zone e tutti i bacini fino alle 20 di domani in base alle previsioni meteo diramate da Arpal.



Situazione - In queste ore la Liguria è interessata dalla parte pre frontale che precede la perturbazione vera e propria attesa tra la tarda serata e la notte. In mattinata si sono registrate deboli piogge un po' su tutta la regione con qualche scroscio più intenso (a Ellera Foglietto 8.2 millimetri in 15 minuti con 18.6 millimetri in un'ora). L'attenzione è posta, ovviamente, sull'arrivo del fronte: si tratta di un corpo nuvoloso importante il cui transito darà origine a piogge significative, diffuse con cumulate elevate; localmente sarà possibile misurare valori di precipitazione anche molto elevati. Tuttavia il contesto stagionale, la velocità del passaggio, non ostacolato dalla presenza di un anticiclone di blocco a Est e la mancanza di altri "ingredienti" caratteristici delle perturbazioni peggiori per il nostro territorio non giustificano adesso l'innalzamento dell'allerta oltre la soglia del "giallo". Il momento più intenso è atteso a cavallo del weekend, tra la notte e la metà della giornata di domenica; dopo il passaggio del fronte permarrà, nella notte tra domenica e lunedì, un'instabilità diffusa che verrà valutata nella mattinata di domani. La situazione verrà monitorata nelle prossime ore, da previsori e idrologi del Centro Meteo Arpal, al lavoro per analizzare anche le ulteriori uscite dei modelli previsionali e la situazione in atto.



Previsioni - Domani il transito di un fronte atlantico determina dalle prime ore del giorno piogge diffuse e rovesci in rapida estensione da Ponente verso Levante. Sono attese intensità moderate su E, forti su BC con cumulate elevate su ABCE, significative su D; alta probabilità di temporali forti o organizzati su ABCDE. Fenomeni in parziale attenuazione dal pomeriggio a partire da Ponente. Venti forti meridionali su CE, settentrionali su AB, anche rafficati (55-65 km/h). Mare molto mosso, localmente agitato dal pomeriggio su BC.