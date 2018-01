Piogge e temporali, prolungata l´allerta meteo

Liguria - La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’ALLERTA METEO PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali. Sulla zona A su tutti i bacini fino alle 12 di domani, sulla zona B su tutti i bacini dalle 12 di oggi alle 12 di domani, sulla zona C sui bacini piccoli e medi dalle 18 di oggi alle 8 di domani, sulla zona D su tutti i bacini fino alle 12 di domani, sulla zona E sui bacini piccoli e medi dalle 18 di oggi alle 8 di domani, martedì 9 gennaio. Su C ed E bacini grandi in verde



Ecco il dettaglio della zona di allertamento del territorio ligure:



A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa



B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno



C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla



D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida



E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia



Previsioni - Domani nelle prime ore ancora precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco, di intensità forte su BDE e moderata su AC. Cumulate significative su ABE, elevate su D. Alta probabilità di temporali forti e organizzati. Dalla tarda mattinata tendenza ad attenuazione dei fenomeni, tuttavia saranno ancora possibili rovesci sparsi o isolati temporali fino a moderati. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali, rafficati nelle prime ore e in occasione dei temporali. Mare localmente agitato, con moto ondoso in graduale calo. Mercoledì l'insistenza di un debole flusso meridionale determina ancora la possibilità di piovaschi sparsi e qualche rovescio, in particolare su BC.