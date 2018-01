Polfer, un anno fra treni e stazioni a servizio di chi viaggia

Liguria - Si è chiuso per la Polizia Ferroviaria un anno che ha visto le celebrazioni del 110° anniversario della sua fondazione. Nata il 24 giugno 1907, da allora garantisce la sicurezza dei milioni di persone che si muovono in treno o frequentano le stazioni.



Controlli - «Quello appena trascorso è stato un anno intenso per la Polizia Ferroviaria ligure che ha svolto la propria attività di controllo all’interno delle stazioni e sui treni per garantire la sicurezza dei viaggiatori, attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni delittuosi e di degrado presenti in ambito ferroviario. Durante l’arco dell’anno sono state impiegate oltre 11.800 pattuglie in stazione e più di 1.100 a bordo treno, sono stati scortati complessivamente 2.067 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 972 servizi in abiti civili, sia negli scali che sui convogli e ben 25 pattuglioni straordinari in fasce orarie diverse di volta in volta individuate. Grazie a tale dispositivo la specialità ligure ha tratto in arresto ed indagato in stato di libertà rispettivamente 45 e 375 persone, procedendo complessivamente a 41.688 controlli di cui 2.846 sono stati effettuati a bordo treno».



Servizio - «All’interno delle stazioni ferroviarie e/o sui treni vengono spesso ritrovate persone scomparse, in larga misura minori, ma anche soggetti affetti da varie patologie che comportano la perdita di orientamento. In tutte le circostanze la Polizia Ferroviaria ha rassicurato le persone con professionalità e sensibilità, le ha tante volte rifocillate e consegnate a genitori, parenti o strutture deputate alla loro assistenza: nel 2017 sono stati rintracciati complessivamente 72 minori di cui 47 stranieri».



Sanzioni - «Sono state dedicate dodici intere giornate a livello regionale al controllo a passeggeri e bagagli, denominate “Operazioni Stazioni Sicure”, ricorrendo alle strumentazioni tecniche in possesso di questa specialità e all’ausilio delle unità cinofile. Non si è verificato alcun furto di rame con pregiudizio alla circolazione ferroviaria e sono state dedicate a questa priorità otto giornate denominate “Oro Rosso”. Analogamente sono state dedicate undici intere giornate finalizzate al contrasto dei comportamenti impropri/anomali, contro l’indebita presenza sulla sede ferroviaria e l’attraversamento binari - atteggiamenti sbagliati riscontrati spesso tra i giovani - con operazioni denominate “Rail Safe Day”. Al riguardo sono state elevate 357 contravvenzioni per violazioni a DPR 753/80 – Regolamento di Polizia Ferroviaria».



Prevenzione - Questi dati confermano l’importanza dell’attività di prevenzione e formazione, che la Polizia Ferroviaria persegue con forza attraverso diverse campagne di educazione alla legalità ed alla sicurezza, avviate già da diversi anni, che hanno lo scopo di sviluppare in particolare nei ragazzi la cultura della sicurezza in ambito ferroviario, attraverso la conoscenza e l’applicazione delle regole di un corretto comportamento, al fine di contribuire alla riduzione degli eventi incidentali che vedono coinvolti, spesso, proprio i giovani. Con il progetto “Train...to be cool” gli operatori della Polizia Ferroviaria per la Liguria hanno incontrato nell’anno appena trascorso oltre 1500 studenti. Questi sono i risultati conseguiti in Liguria nell’anno del 110° anniversario della Polizia Ferroviaria, una ricorrenza che tutti gli operatori Polfer che lavorano ogni giorno con impegno e dedizione, hanno voluto condividere con i cittadini e con loro proseguire il cammino sui “binari” della sicurezza e della legalità.